LIVE GIRO. Jumbo-Visma draait gashendel open in peloton, Aurélien Paret-Peintre steekt hand uit naar roze trui

Grégoire kraait victorie in Vierdaagse van Duinkerke, Leroux is nieuwe leider

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) heeft de tweede etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De 20-jarige Fransman was in een sprint bergop sneller dan Ethan Vernon en zijn landgenoot Benoit Cosnefroy. Greg Van Avermaet finishte op zijn 38e verjaardag als negende.