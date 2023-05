LIVE GIRO. INEOS-knecht niet opgezet met acties Healy, Roglic: “Ik hoop dat ik straks opnieuw iets kan doen”

UITSLAGEN. McNulty houdt Healy van tweede ritzege, Armirail verliest 33 seconden maar blijft leider

Daags voor de rustdag een mini-Ronde van Lombardije in de Giro. Tussen Seregno en Bergamo lagen vier gecategoriseerde beklimmingen, waarvan één van eerste en drie van tweede categorie. De rit bleek een kolfje naar de hand van Brandon McNulty (UAE Team Emirates). De Amerikaan vloerde Ben Healy en Marco Frigo in een sprintje met drie. Leider Bruno Armirail verloor 33 seconden, maar start ook na de rustdag in de ‘maglia rosa’. Ontdek hier alle tijdsverschillen in de volledige daguitslag en stand.