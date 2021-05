LIVE GIRO. INEOS en Bernal zetten Evenepoel meteen op achterstand op eerste gravelstrook

Wielrennen Dag op dag 20 jaar geleden reed Rik Verbrugghe snelste tijdrit ooit: “En toch had ik niet het beste gevoel”

10:43 Het is dag op dag 20 jaar geleden dat Rik Verbrugghe de snelste tijdrit ooit reed. In de Giro-proloog van 2001 verblufte hij met een waanzinnig gemiddelde van nét geen 59 km/u. “Toen ik over de streep kwam, vroeg ik me af of het wel voldoende zou zijn.”