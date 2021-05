LIVE GIRO. Evenepoel verliest ploegmaat Masnada, voormalig rozetruidrager De Marchi afgevoerd

Giro “Ik liet je de sprint winnen baas”, net geen record en zwarte regenjas die iedereen verraste: dé tien momenten van de eerste tien Gi­ro-da­gen

19 mei De Ronde van Italië is exact 1.549,6 kilometer ver en dan is het even tijd om uit te blazen. Dinsdag werd er niet gekoerst in de Giro en dat was de ideale gelegenheid om terug te blikken op de eerste (lange) koersweek. Tien opvallende gebeurtenissen om na tien koersdagen te onthouden.