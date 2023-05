LIVE GIRO. Evenepoel kent rustige dag in buik van peloton en heeft zelfs tijd om Oumi high five te geven, voorsprong drie vluchters slinkt

Remco Evenepoel is vandaag als leider in de Giro van start gegaan. Onze landgenoot rijdt in de roze trui van Teramo naar San Salvo. Zijn fiets krijgt daarbij ook een tintje in hét kleur van de Ronde van Italië. Het feest in rit twee is wellicht aan de sprinters. Alles over de eerste etappe in lijn op deze pagina en in de uitzending op VTM.