LIVE GIRO. Een Belg bij de zes koplopers, sprintploegen houden touwtjes strak in handen

“Dit kan zich op de hartspier zetten”: bondsdok­ter Van der Mieren legt uit waarom Evenepoel terecht uit de Giro stapte

Had Remco Evenepoel (23) niet gewoon kunnen doorkoersen in de Giro? De vraag wordt her en der opgeworpen. Maar het antwoord klinkt even luid als kordaat: neen! Levensgevaarlijk. Bondsdokter Kris Van der Mieren waarschuwt voor de bijzondere voorliefde van Covid voor de hartspier. “Remco kon deze slag winnen, maar de oorlog verliezen.”