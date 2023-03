LIVE GENT-WEVELGEM. Wie wordt de opvolger van Biniam Girmay?

ANALYSE. Een stevige reality check voor Wout van Aert, maar eentje met vijf verzachten­de omstandig­he­den

Geen nieuwe zege in Milaan-Sanremo voor Wout van Aert. Onze landgenoot werd derde en erkende dat er niets te doen was aan Mathieu van der Poel. “Hij was de sterkste.” Een stevige reality check voor de kopman van Jumbo-Visma, maar wel eentje met verzachtende omstandigheden. Aan Van Aert om de komende weken niet te vergeten dat de koers niet enkel wordt gereden met goeie benen, maar ook met het hoofd.