LIVE GENT-WEVELGEM. Van Avermaet gaat op zoek naar vijf vroege vluchters - Van Aert: “Zware omstandigheden zijn normaal in mijn voordeel”

In de schaduw van Evenepoel rijdt ook Cian Uijtde­broeks (20) met de besten naar boven: “Remco en Roglic bezig zien, dat is alsof ik half koers en half tv zit te kijken”

Schrijven doe je Cian met een C, maar spreken is het Cian met een K. In de Ronde van Catalonië zijn alle ogen gericht op Remco Evenepoel. Ondertussen bevestigt Cian Uijtdebroeks dat ook hij een klimmer van wereldformaat is.