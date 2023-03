LIVE GENT-WEVELGEM. Van Aert voor start in kletsnat Ieper: “Zware omstandigheden zijn normaal in mijn voordeel”

“Dat ik zo’n eindschot had, wisten we nog niet”: Remco Evenepoel pakt na nieuw duel met Roglic eerste zege als wereldkam­pi­oen

Het was de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië en neen, dit keer zou Remco Evenepoel geen vrede nemen met de tweede of de derde plaats. “Maandag en dinsdag heb ik fouten gemaakt, dat zou ik dit keer niet laten gebeuren”, zei de wereldkampioen. En zo geschiedde. Hij reed, in drie bedrijven, naar zijn eerste individuele overwinning van het seizoen.