LIVE GENT-WEVELGEM. Gelosten keren terug in het peloton na impuls Soudal Quick-Step

Wielrennen KIJK. “Kan nu meedoen op punchy aankomsten”: teleurge­stel­de Evenepoel bijt tanden stuk op Roglic, maar ziet ook bevesti­ging van nieuw ontdekte kwalitei­ten

Remco Evenepoel sprintte — u leest dat goed — als de beste in de eerste rit van de Ronde van Catalonië. Maar Primoz Roglic was beter. Als de nummers één en twee reden Roglic en Evenepoel in Sant Feliu de Guixols over de streep. Evenepoel grapte over “de vloek van de regenboogtrui”.