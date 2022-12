LIVE EXACT CROSS. Wout van Aert reed met de fiets naar Loenhout: “Een win-winsituatie” - Van der Poel: “Rustdag heeft mij deugd gedaan”

VeldrijdenDe laatste cross van 2022 belooft een knaller te worden. In de Exact Cross in Loenhout kruisen de ‘Grote Drie’ - Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock - opnieuw de degens. Krijgen we een even groot spektakelstuk als in Diegem? U kan alles op de voet volgen in deze liveblog of naar de uitzending op VTM kijken.