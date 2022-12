LIVE EXACT CROSS. Opnieuw een stevige versnelling van Van der Poel, voor Pidcock gaat het even te snel

Wielrennen Het perfecte cadeau voor onder de kerstboom: Evenepoel stelt uniek fotoboek samen over zijn topjaar 2022

Remco Evenepoel beleefde een wonderbaarlijk 2022. Hij won Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Hij pakte de Belgische titel in het tijdrijden. Na 44 jaar zorgde hij ervoor dat België nog eens een winnaar van een grote wielerronde leverde door de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven. Als klap op de vuurpijl kroonde hij zich tot wereldkampioen op de weg. Hij showde die regenboogtrui in Binche en werd uitgebreid in zijn woonplaats Dilbeek en op de Grote Markt in Brussel gevierd. Na al die sportieve topprestaties en festiviteiten stapte hij in het huwelijksbootje met Oumi.

16 december