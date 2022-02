LIVE. Evenepoel start seizoen in Valencia: “Eerste koers, iedereen is fris en heeft goesting”

Na de blunder van de organisa­tie: ook Caleb Ewan schiet raak voor Lot­to-Soud­al

De eerste etappe van de Saudi Tour was voor de organisatie een sisser van formaat. Het vliegtuig dat verantwoordelijk was voor de verbinding van de tv geraakte niet in de lucht, zodat enkel de laatste 250 meter van de openingsrit konden worden gevolgd. In die laatste rechte lijn stond er geen maat op Caleb Ewan. De Australische sprinter van Lotto-Soudal nam vlot de bovenhand van de Est Martin Laas en de Colombiaan Fernando Gaviria.

