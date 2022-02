LIVE. Evenepoel heeft eindzege in de Algarve op zak, ritwinst na Malhao-klim is voor Colombiaan Higuita

Het was lang wachten op actie in de slotetappe. Pas na anderhalf uur koers koos een grote groep van 20 het ruime sop, met daarin heel wat interessante namen als Tom Pidcock, Yves Lampaert en Dries De Bondt. Zimmermann was met 4 minuten en 49 seconden achterstand op Evenepoel de best geklasseerde van het pak, onze landgenoot moest zich geen zorgen maken.

Of toch wel? Toen de dubbele visite aan de Alto do Malhão er zat aan te komen, probeerde de concurrentie tikken uit te delen. Higuita, Foss, Gaudu en Vine kregen Evenepoel er niet af. Ondertussen verzorgde De Bondt in de kopgroep het spektakel door nog wat bergpuntjes bij elkaar te sprokkelen. Zijn avontuur hield stand tot 10 kilometer van de meet. Waarna de Wolfpack onder aanvoering van Lampaert kopman Evenepoel keurig afzette aan de voet van de Malhão. Evenepoel voerde onder de rode vlag van de laatste kilometer even de forcing, maar op het Colombiaanse klimgeweld had hij geen antwoord. Higuita haalde het nipt van Martinez.