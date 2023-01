LIVE. Evenepoel en co vertrokken voor tweede etappe in snikheet San Juan

Wielrennen “Aangekomen na een reis van 35 uur”: waarom Evenepoel en co voor lange, slopende trip naar Argentijn­se hitte kozen

De Soudal Quick-Step-selectie voor de Ronde van San Juan is na “een reis van 35 uur” neergestreken in Argentinië. Naast Pieter Serry, Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt en Michael Morkov uiteraard ook kopman Remco Evenepoel. De wereldkampioen ging ook al een eerste keer losrijden in Zuid-Amerika (zie video onderaan)

12 januari