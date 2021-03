LIVE. Elitegroepje met onder andere Pedersen en Sénéchal voorop in Bredene Koksijde Classic

Milaan-Sanremo Peter Sagan ondanks vormdip toch iemand om mee rekening te houden? Z'n statistie­ken in Mil­aan-Sanremo liegen er niet om

18 maart Sinds 2012 eindigde Peter Sagan slechts één keer niet in de top tien van Milaan-Sanremo. In 2016 werd hij namelijk twaalfde, maar buiten die ene uitzondering is de drievoudige wereldkampioen steeds op de afspraak in het eerste monument van het seizoen. Is hij ondanks zijn vormdip zondag opnieuw in de voorste gelederen terug te vinden? Wij lijsten alvast zijn strafste prestaties in La Primavera van de laatste jaren eens op.