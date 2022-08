LIVE EK WIELRENNEN. Kan Tim Merlier de Europese trui veroveren?

Wielrennen KOERS KORT. Quick.Step krijgt weer U23-opleidings­team - Groenewe­gen houdt Capiot van sprintzege in Noorwegen

Hij had het afgezworen, omdat het zelfopgeleid talent té vaak uitzwierf naar andere ploegen. Maar vanaf 1 januari 2023 pompt Patrick Lefevere dan toch opnieuw geld en energie in een eigen satellietteam bij de U23. Het huidige Team Elevate p/b Home Solution Soenens van Bart Roosens en Philippe Soenens gaat vanaf dan door het leven als het Soudal-Quick.Step Devo Team. Roosens zal het project leiden en ook huidig ploegleider en ex-prof Kevin Hulsmans, die zelf acht jaar bij Lefevere reed als één van de meesterknechten van Tom Boonen, wordt in de structuur geïntegreerd. Namen van renners worden nog niet genoemd. Bij Team Elevate rijden met Davide Bomboi (neefje van Boonen), Arno Claes, Toon Clynhens, Senne Hulsmans (zoon van Kevin), Robin Orins, Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne alvast enkele talenten van eigen bodem. In het verleden had Lefevere met Klein Constantia al eens een internationale opleidingsploeg (van waaruit onder meer Alaphilippe, Cavagna, Sénéchal, Mas en Schachmann doorstroomden) en onderhield hij ook sponsor-/samenwerkingsakkoorden met de jeugdteams van Michel Pollentier, Beveren 2000 en EFC. (JDK)

