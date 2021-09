LIVE EK WIELRENNEN. Evenepoel doet gooi naar tweede Europese titel - geen Belgische tijdritmedaille bij elite dames en beloften mannen

Time-out Spanjaard rijdt na Vuelta nog met de fiets naar huis, 1.000 kilometer verderop: “Nodig om de sleur te doorbreken”

9:45 3.417 kilometer haspelde Luis Angel Maté (37) de voorbije weken af in de Vuelta. Maar daarmee was de honger van de Spanjaard van Euskaltel-Euskadi blijkbaar nog niet gestild. Na de aankomst in Santiago de Compostela besloot Maté nog naar huis te fietsen. Enige kanttekening: zijn huis lag nog zo'n 1.000 kilometer en 11.400 hoogtemeters verderop.