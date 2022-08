LIVE EK WIELRENNEN. Dillier en Pöstlberger kiezen voor de aanval, kan Tim Merlier de Europese trui veroveren?

Wielrennen Transfer is bevrijding voor Quinten Hermans na moeilijk­ste maand in zijn carrière: “Gevoel dat Alpe­cin-Deceuninck veel vertrouwen in me heeft”

In de Ronde van Polen was het een paar keer ‘net niet’, en toch heeft Quinten Hermans (27) reden om te vieren: zijn transfer naar Alpecin-Deceuninck is nu officieel rond. Een bevrijding na de moeilijkste maand in zijn carrière.

4 augustus