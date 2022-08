LIVE EK WIELRENNEN. Dillier en Pöstlberger gegrepen, Merlier rijdt attent voorin

Wielrennen Dylan Teuns nu al naar Israël - Premier Tech (voor de punten)

De transfer van Dylan Teuns van Bahrain - Victorious naar Team Israël - Premier Tech is weinig verrassend. Al in de Tour lekte zijn overstap uit. Dat hij per direct overstapt naar de ploeg, waar onze landgenoot Rik Verbrugghe sportief de plak zwaait, is wel opvallend. Teuns rijdt de Vuelta, waar hij zijn nieuwe ploeg moet helpen om in de WorldTour te blijven.

5 augustus