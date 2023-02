LIVE EK BAANWIELRENNEN. Goud! Kopecky kroont zich tot Europees kampioene op de afvalling!

Wielrennen Tadej Pogacar laat UAE Tour schieten en ontloopt zo (nog even) Remco Evenepoel

Tadej Pogacar (24) ontloopt Remco Evenepoel (23), of toch nog even. De tweevoudige Tourwinnaar en de wereldkampioen zouden elkaar aanvankelijk eind deze maand in de UAE Tour in de ogen kijken, maar Pogacar wil zich volgens onze informatie pas in maart aan een rittenkoers op WorldTour-niveau wagen en geeft forfait. De Sloveen sukkelde vorige week met buikgriep, volgende week start hij zijn seizoen in de Spaanse eendagskoers Jaén Paraiso Interior. Daarna werkt hij de Ruta del Sol af.

