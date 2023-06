LIVE. Een sprinterskoers? Onze man blikt vooruit naar het BK - Wout van Aert: "Ik ben de underdog”

KIJK. Remco Evenepoel houdt geen extra schade over aan val en zit al terug op de fiets: “Geen bochten vandaag”

Remco Evenepoel hield aan zijn valpartij van donderdag, in de beginfase van het BK tijdrijden in Herzele, geen onderliggende schade over en is fit voor het weg-BK van zondag in Izegem. Op Instagram postte hij een filmpje vanop de fiets. “Geen bochten en geen rechterbeen vandaag”, grapte de wereldkampioen.