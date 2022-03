LIVE E3. Van Moer en Wallays mee in kopgroep van zeven

Wielrennen En ondertus­sen imponeert Primoz Roglic op kasseien in Denain: “Dit zal ons een stuk beter maken voor de Tour”

Dat het bliksemsnel moest gaan in Denain. Primoz Roglic (32) kwam de kasseien voelen in functie van de Tour, deed zowaar mee voor de zege en stapte met een stevige dosis vertrouwen het vliegtuig op richting Milaan. Verslag van een geslaagde ontdekkingstocht in Noord-Frankrijk. “Dit is een antwoord aan degenen die zeggen dat hij niet goed kan wringen.”

18 maart