LIVE E3. Van Aert keert terug na lekke band, Asgreen gaat solo

Wielrennen Vlaamse klassie­kers zijn voorlopig niet in gevaar: “Wielerwed­strij­den kunnen veilig doorgaan”

23 maart De coronacijfers in ons land gaan weer steeds meer de verkeerde richting uit. En dan rijst natuurlijk de vraag: wat met de Vlaamse wielerwedstrijden die eraan komen? Volgens Tomas Van Den Spiegel is er nog geen reden tot paniek. De CEO van Flanders Classics is ervan overtuigd dat de koersen veilig georganiseerd kunnen worden. Viroloog Steven Van Gucht deelt die mening. “Een wielerwedstrijd is minder riskant dan een voetbalmatch.”