LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Wie tankt vertrouwen voor Ronde? - Tim Declercq maakt rentree: “Vraagteken waar ik conditioneel sta”

Wielrennen De tegenstand is bij deze gewaar­schuwd. Mathieu van der Poel: “Eén van mijn beste voorberei­din­gen ooit”

Dat hij ondanks die vervelende rugblessure in de winter er alweer helemaal staat, bewees Mathieu van der Poel al tijdens zijn comeback in Milaan-Sanremo. Meteen derde. Maar twijfel niet: in Dwars door Vlaanderen morgen en natuurlijk de Ronde zondag gaat MVDP voor het allerhoogste. “Omdat ze zo lang duurde, was dit een van mijn beste voorbereidingen ooit. Ik ben nu honderd procent.” Bij deze is de tegenstand gewaarschuwd.

29 maart