LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Pogacar en co nemen tijdens verkenning bijna verkeerde afslag op Mariaborrestraat: “Er zijn wel wat ‘tricky’ bochten”

Wielrennen Nog belangrij­ker dan de fiéts zijn de aeropakken: waarom het hele peloton tegenwoor­dig met een skinsuit rijdt (en ook wielertoe­ris­ten dat kunnen)

Van onmiskenbaar belang deze week in windkoersen als Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem: de zogenaamde skinsuits die ondertussen helemaal hun intrede in het peloton hebben gemaakt. De aparte koersbroek en -trui zijn verleden tijd bij de profs, in 2022 is het bij elke wielerploeg met op maat gemaakte pakken te doen. In aflevering 3 van ‘marginal gains’ legt onze expert uit hoe groot het belang ervan is op aerodynamisch vlak, hoe ze worden gemaakt en hoeveel ze kosten. “Elk plooitje is er één te veel.”

28 maart