LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Favorietengroepje scheurt zich los op Berg Ten Houte, Merlier valt weg

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. “70 procent kans dat Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen wint”

Na de E3 en Gent Wevelgem is het nu vooral uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen. Op basis van z’n vorige resultaten in de Ronde en wat we van hem gezien hebben de voorbije weken, is wieleranalist Michel Wuyts ervan overtuigd dat Mathieu van der Poel de topfavoriet is om de Ronde te winnen. Voor hun wielerpodcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ zakten Michel Wuyts en Stijn Vlaeminck af naar de living van Victor Campenaerts, die momenteel aan z’n bed gekluisterd zit na een zware val in Bredene Koksijde Classic. Luister hieronder naar de volledige aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.