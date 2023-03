LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Benoot mikt op zege: “Wil deze koers op mijn palmares” - De Lie: “Ik verwacht zeker geen massasprint”

Vorig jaar nog de held in Gent-Wevelgem, nu voorlaat­ste: wat is er aan de hand met Girmay?

#VediViniBini? Voorlopig even niet. Het contrast met de succesvolle Biniam Girmay (22) van 2022 is groot. Werken, zwoegen en vooral leren is het in de kille, natte Vlaamse koersen. Bij Intermarché-Circus-Wanty panikeren noch wanhopen ze: “Biniam is écht goed bezig.”