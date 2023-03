LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Benoot met interessant groepje op weg naar koplopers, komt het peloton nog terug?

Johan Museeuw na openhartig interview over zelfmoord­ge­dach­ten: “Trots dat ik me erdoor vocht”

“Ik stond met mijn auto voor het kanaal. Ik had beslist: ‘Het is genoeg geweest, ik rij erin’.” De emotionele woorden van Johan Museeuw (57) in het Humo-interview hakken erin. Dat hij even diep zat, net na de dopingbiecht, mag duidelijk zijn. Maar vijftien jaar later is het trauma verwerkt, benadrukt hij. “Ik ben opnieuw gelukkig.”