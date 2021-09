LIVE. Droomstart voor België op het EK wielrennen met goud voor Segaert en zilver voor Uijtdebroeks - wie wint Mixed Team Relay?

Wielrennen KOERS KORT. Ineos Grenadiers wint ploegen­tijd­rit Ronde van Groot-Brittannië – Benoot rijdt Antwerp Port Epic – Thibau Nys duikt pas in oktober het veld in

7 september Ineos Grenadiers heeft de ploegentijdrit van 18,2 kilometer in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Ethan Hayter, Rohan Dennis, Owain Doull, Michał Kwiatkowski, Carlos Rodriguez en Richie Porte waren aan de meet zeventien seconden sneller dan Deceunick-Quick.Step met onder meer WK-gangers Lampaert en Declercq en twintig seconden sneller dan Jumbo-Visma. De ploeg van Belgisch kampioen Wout van Aert was lange tijd op weg naar de snelste tijd, maar een lekke band van Pascal Eenkhoorn deed hen de das om. De 22-jarige Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) neemt de leiderstrui over van Robin Carpenter (Rally Cycling). Van Aert staat derde in het klassement op zestien seconden van Hayter.