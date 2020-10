LIVE DRIEDAAGSE BRUGGE-DE PANNE. Wind zorgt voor slagveld: Van der Poel in ruime kopgroep, Ewan stapt af

Ronde van Vlaanderen Roxanne apetrots op haar Mathieu van der Poel: “Ik ben echt bijna doodgegaan”

18 oktober Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, was zichtbaar geëmotioneerd na diens triomf in Vlaanderens Mooiste. “Dit is een droom, de kers op de taart voor al zijn harde werk. Dit is hem zó gegund, ik ben echt ontzettend blij”, zei Roxanne, die de finale beleefde aan de zijde van Corinne Poulidor, mama van Mathieu en dochter van de vorig jaar overleden Raymond. “We hebben Mathieu op vijf verschillende plaatsen gezien. Een halfuurtje voor de finish zijn we naar hier (Oudenaarde, red.) gekomen en dan was het nagelbijten tot de laatste seconde. Ik ben echt bijna doodgegaan, denk ik. Het was een heel mooi duel tussen Wout en Mathieu en de overwinning is absoluut verdiend. Dit had ik écht niet durven dromen, dit is fantastisch. Dit doet iets met een mens”, aldus Roxanne, die nog bevestigde dat de riem er nu even af gaat. “Mathieu heeft nu een periode rust, hij gaat er heel erg van genieten. Maar hopelijk gaan we dit eerst thuis vieren.”