LIVE DRIEDAAGSE BRUGGE-DE PANNE. Peloton al in drie stukken, Van der Poel: “Stevig gevierd na Ronde, zin om te koersen komt straks wel”

Giro Wereldkam­pi­oen Ganna maakt hattrick compleet in tijdrit, Almeida steviger in roze trui

18 oktober Filippo Ganna heeft z'n tweede tijdrit in deze Giro gewonnen, z'n derde ritzege in totaal. De Italiaanse wereldkampioen tegen de klok was een kleine halve minuut sneller dan INEOS Grenadiers-ploegmaat Rohan Dennis. João Almeida reed een goede tijdrit en behoudt niet enkel de roze trui, maar verstevigt z’n leidersplaats ook. Thomas De Gendt was de beste Belg in de tijdrit op een vierde plaats.