LIVE. Drie landgenoten mee in het offensief in Zwitserland, wordt het straks nog spannend voor leider Carapaz?

Wielrennen Jasper Philipsen verlaat Baloise Belgium Tour met gehavende knie

12 juni Jasper Philipsen verschijnt vandaag niet aan de start van de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour. De Limburger kwam in de derde etappe op zowat 13 kilometer van de finish samen met Kristian Sbaragli zwaar ten val. De Italiaan kon snel zijn weg verder zetten, Philipsen niet. Die bleef een tijdlang zitten en kreeg een verband om de gehavende rechterknie. De sprinter van Alpecin-Fenix bolde 11:19 later dan winnaar Caleb Ewan alleen over de finish.