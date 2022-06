LIVE DAUPHINÉ. Wout van Aert rolt van startpodium, duikt hij onder de tijd van Filippo Ganna?

Koers kort Op naar Italiaanse Grand Départ? Tourstart in 2024 mogelijk in Firenze, terwijl laatste rit zou finishen in Nice

De Tour de France breekt over twee jaar met een traditie. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport start de Tour van 2024 in Firenze en is de finish van de Ronde van Frankrijk niet op de Champs-Élysées in Parijs. maar in Nice. Organisator ASO wil de berichten niet bevestigen.

12:51