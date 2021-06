LIVE DAUPHINÉ. Wellens en Asgreen krijgen het gezelschap van Stuyven, peloton is waakzaam

Giro Vervaeke zette zichzelf weer helemaal op de kaart in Giro: “Leuk om even van roze te kunnen dromen”

29 mei Louis Vervaeke toonde zich opnieuw in de Giro vandaag. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix trok in het offensief en was ook bij de beteren voorin. Maar de vluchters kregen geen ruimte, waardoor al snel duidelijk was dat dagsucces er niet in zou zitten. Vervaeke werd uiteindelijk 34ste, op ruim acht minuten van ritwinnaar Damiano Caruso, maar blikte tevreden terug.