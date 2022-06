LIVE DAUPHINÉ. Wegen tijdrit liggen er nat bij, mogelijk nadeel voor vroege starter Ganna - Rolland dolt met Van Aert

Wielrennen Geen Tour de France en Brussels Classic voor Biniam Girmay, die binnen enkele dagen wel training hervat

Op de affiche van het ‘Na-Giro-criterium’ in Valdobbiadene (30 mei) pronkt de naam van Biniam Girmay, maar dat is een klucht. “Gezien zijn oogblessure door de kurk van de fles Prosecco mag Biniam tien dagen niet fietsen. Zijn vooropgestelde programma is aangepast. De Brussels Classic en de Ronde van Limburg worden geschrapt”, zegt performancemanager Aike Visbeek.

25 mei