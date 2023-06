LIVE DAUPHINÉ. Vingegaard verliest met Kruijswijk belangrijke pion, peloton houdt vluchters met Campenaerts in vizier

Belgisch succes in Noorwegen: Thibau Nys pakt eerste profzege, Edward Planckaert wordt tweede

Raak voor Thibau Nys in de Ronde van Noorwegen. Na zijn zesde plaats vrijdag in de proloog, won onze jonge landgenoot (20) vandaag de tweede rit in lijn. Meteen goed voor zijn eerste profzege op de weg. Nog meer Belgisch succes, want Edward Planckaert sprintte naar plek twee. De Brit Ben Tulett werd derde en blijft leider.