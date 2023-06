LIVE DAUPHINÉ. Vingegaard en co krijgen in eerste etappe 158 kilometer en vijf klimmetjes voorgeschoteld

Shari Bossuyt op non-ac­tief na positieve test op hetzelfde middel als Toon Aerts: “Het was wachten op het volgende slachtof­fer”

Toprenster Shari Bossuyt (22) heeft een positieve dopingtest afgelegd op het verboden product Letrozole Metabolite. Dat gebeurde na de derde etappe in de Ronde van Normandië (19 maart), die ze won. Canyon-SRAM plaatst haar voorlopig op non-actief. Letrozole Metabolite is hetzelfde product waardoor Toon Aerts aan de kant staat. Hij wees altijd al naar een vervuild supplement. “Het was wachten op het volgende slachtoffer”, zegt Aerts op het nieuws. “Ik kan me goed voorstellen wat Shari nu allemaal moet meemaken.”