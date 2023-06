LIVE DAUPHINÉ. Vingegaard bijt tanden stuk op toptijd Bjerg, die op weg is naar eerste profzege

Roglic de beste, Milan de snelste en Soud­al-Quick.Step de fairste: hoeveel verdienen de winnaars van de klassemen­ten?

Finito. De 106de editie van de Giro zit erop. Het peloton mag even bekomen van drie intense weken in Italië. Primoz Roglic stak in Rome de Trofeo Senza Fine in de lucht na een spannende strijd met tot de laatste rit. Maar wie heeft welk klassement gewonnen? En wat levert dat op? Een overzicht.