LIVE DAUPHINE. Victor Campenaerts haalt bergtrui binnen, wat doet Vingegaard op slotklim?

Daar is Wout van Aert opnieuw, met heel veel hoogteme­ters en kilometers in de benen: “Groeien in Zwitser­land, in topvorm zijn in Tour”

Drieduizend kilometer getraind, ruim 57.000 hoogtemeters heeft Wout van Aert opnieuw in de benen. In twee hoogtestages heeft Van Aert werkelijk niets aan het toeval overgelaten, zegt head of performance Mathieu Heijboer. Beginnen doen we, zoals de Ronde van Zwitserland zondag, met de tijdritfiets. “Wout heeft een positie gevonden die hij heel lang kan volhouden.”