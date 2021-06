LIVE DAUPHINÉ. Tony Martin met eerste richttijd, wie duikt onder zijn chrono?

Wielrennen Groene trui Colbrelli laat zich niet vangen en pakt de derde etappe van de Dauphiné in de sprint

1 juni Sonny Colbrelli heeft de derde rit in de Dauphiné gewonnen. De Italiaan timede zijn sprint perfect en haalde het van Aranburu. Loïc Vliegen reed bijna de ganse rit in de aanval, maar werd door het peloton gegrepen op 20km van het einde. De gele trui blijft in handen van Pöstlberger.