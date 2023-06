LIVE DAUPHINÉ. Tijdrit met Vingegaard als topfavoriet op gang getrokken, Laporte verdedigt leiderstrui

TV Alles wat je moet weten over de finale van hitreeks ‘Succession’: wie volgt Logan Roy op?

De langverwachte laatste aflevering van het finale seizoen van de Emmy-winnende dramareeks ‘Succession’ is vanaf maandag te zien op Streamz. Wie volgt Logan Roy op? Blijft de relatie tussen Shiv en Tom overeind? En wat gebeurt er met ‘cousin Greg’? We zetten alle belangrijke vragen nog even op een rijtje.