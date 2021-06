LIVE DAUPHINÉ. Pittige klim in finale baart een muis, gaat Colbrelli voor tweede ritzege?

Wielrennen Ook Belgen gaan liever niet naar Wit-Rus­land voor EK baanwiel­ren­nen: “We kunnen enkel hopen dat het EK naar een andere locatie wordt verplaatst”

27 mei Het wachten is op een beslissing van de Europese Wielerunie UEC. Maar als het van de Belgische wielerbond afhangt, blijven de Belgen liever thuis van het Europees Kampioenschap Baanwielrennen in het Wit-Russische Minsk. “Competitie is één ding, veiligheid is belangrijker.”