LIVE DAUPHINE. Peloton opgeschrikt door grote valpartij, sprintersploegen beginnen aan langgerekte voorbereiding massasprint

Alexander Kristoff triomfeert voor eigen deur, Jordi Meeus wordt derde na massa­sprint in Noorwegen

Alexander Kristoff (Uno-X) heeft in zijn woonplaats Stavanger de sprint in de afsluitende rit perfect afgerond. De Noor smeet als eerste zijn wiel over de meet, gevolgd door Tobias Andresen (Team DSM). Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) reed als eerste Belg naar de derde plaats. Ben Tulett (INEOS-Grenadiers) is de eindwinnaar.