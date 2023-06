LIVE DAUPHINÉ. Kopgroep van vijf renners kleurt eerste rit, Hayter komt twee keer ten val en geeft op

Rijdt Roglic straks de Ronde van Zwitser­land én de Tour? "Nee, misschien, ik weet het niet”

Primoz Roglic is nog niet toe aan rust na zijn overwinning in de Giro. Volgens Zwitserse media zal er binnenkort mogelijk een nieuw duel volgen tussen de Sloveen en Remco Evenepoel (?) in de Ronde van Zwitserland. Ondertussen krijgt de kersverse Giro-winnaar ook vragen over deelname aan de Tour de France, maar daarover is nog niets beslist.