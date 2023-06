LIVE DAUPHINÉ. Kopgroep met ontsnappingskoning De Gendt krijgt drie minuten, Lotto-kopman Van Gils geeft op

KIJK. De kanontijd(en) van Evenepoel, corona dat om elke hoek loerde en de uiteinde­lij­ke triomf van Roglic: dé momenten van de afgelopen Giro

De Giro van 2023 behoort tot de geschiedenisboeken. Met Primoz Roglic heeft de Ronde van Italië een nieuwe naam op de erelijst. Maar de afgelopen Giro was zoveel meer dan de zege van de Sloveen. Herinner u hoe Remco Evenepoel al op dag één de macht naar zich toetrok met een verbluffende tijdrit, om ruim een week later te moeten opgeven na een positieve coronatest. Ook het absolute hondenweer, de veelbesproken afdaling met de kabelbaan en de nagelbijter in de laatste tijdrit schreven het verhaal van deze Giro.