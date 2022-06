LIVE DAUPHINÉ. Juan Ayuso, de achtste uit het klassement, is ziek en start niet

Wielrennen Jonas Rickaert: “Tot drie keer toe te horen gekregen dat ik beter stopte met koersen”

Het Belgisch kampioenschap nadert, maar Jonas Rickaert zal dat noodgedwongen vanop het ziekenbed volgen. De tweede helft van het koningskoppel Tim Merlier-Rickaert sukkelt al het hele seizoen met een slapend been. Een ‘knik’ in zijn slagader blijkt nu de oorzaak. Rickaert gaat eind deze maand onder het mes. “Tot twee keer toe raadden dokters me aan om te stoppen met koersen.”

