LIVE DAUPHINÉ. Jonge Belg Vervloesem kan tempo in kopgroep bergop niet bijbenen, ploegmaats Van Aert en Groenewegen jagen

Wielrennen Even­epoel begint met veel goesting aan deel 2 van zijn seizoen: “Na Luik gaan ze mijn zelfver­trou­wen niet snel wegpakken”

Het regent in Noorwegen, en het is er maar een graad of tien. En toch heeft Remco Evenepoel (22) er zin in. Vandaag begint deel 2 van zijn seizoen. “Het belangrijkste is dat ik snel het goeie gevoel vind bergop.”

23 mei