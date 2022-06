LIVE DAUPHINÉ. Filippo Ganna (zoals verwacht) met absolute toptijd, om 16u start Wout van Aert

WIELRENNEN Remco Evenepoel animeert en soleert ook naar winst in Gullegem, maar kijkt vooral verder: “Die geërgerde gebaren ga ik niet meer tonen”

Na zes dagen Noorwegen, vier uur trainen op maandag en winst in de kermiskoers van Gullegem op dinsdag mag Remco Evenepoel (22) uitrusten van het geleverde werk. Eind van de week begint hij met de voorbereiding op de Ronde van Zwitserland. De Vuelta zit ook al in zijn hoofd. Maar vooral heeft zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik van Evenepoel een ander mens gemaakt. “Sindsdien voel ik me meer ontspannen, op en naast de fiets.”

31 mei