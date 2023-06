LIVE DAUPHINÉ. Favoriet Vingegaard laat Carapaz achter en is solo op pad naar finish

Geen spoor van letrozole gevonden in haaranaly­se Shari Bossuyt, die handen in mekaar slaat met Toon Aerts: "Wat we doen, is een noodkreet”

Shari Bossuyt (22) zit in exact dezelfde situatie als Toon Aerts (29). Ook zij testte positief op een medicijn voor de nabehandeling van kanker, letrozole metabolite, ook zij schreeuwt haar onschuld uit. In de haaranalyse van de renster was zelfs geen spoor te vinden van het product - “nog eens een bewijs hoe klein de concentraties in haar urine wel zijn”. De twee slaan de handen in mekaar op zoek naar een uitleg.